Загруженность дорог в Подмосковье утром 15 мая составила пять баллов
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Заторы отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, воздерживаться от резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать у пешеходных переходов.