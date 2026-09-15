Загруженность дорог в Подмосковье утром 15 сентября составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Боровское, Каширское, Рязанское, Носовихинское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Воителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.