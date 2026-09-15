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Загруженность дорог в Подмосковье утром 15 сентября составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.

«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Боровское, Каширское, Рязанское, Носовихинское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Воителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.
Лев Каштанов

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