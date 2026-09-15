Загруженность дорог в Подмосковье утром 15 сентября составила пять баллов

15 сентября 2026, 11:05

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Боровское, Каширское, Рязанское, Носовихинское и Ленинградское», — говорится в сообщении.