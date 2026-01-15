Загруженность дорог в Подмосковье утром 15 января составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог Московской области по состоянию на утро четверга, 15 января. Об этом сообщает пресс-служа подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы наблюдаются на 15 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали 811 тысяч машин. Это почти на 24% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.