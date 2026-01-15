Загруженность дорог в Подмосковье утром 15 января составила четыре балла

15 января 2026, 10:05

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог Московской области по состоянию на утро четверга, 15 января. Об этом сообщает пресс-служа подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы наблюдаются на 15 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.