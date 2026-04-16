Загруженность дорог в Подмосковье утром 16 апреля составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом отмечаются на 13 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более 1,1 млн машин. Это на 7,4% больше, чем в среднем в прошлом месяце.