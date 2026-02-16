Загруженность дорог в Подмосковье утром 16 февраля составила пять баллов

16 февраля 2026, 10:13

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 16 февраля, оценивается на пять баллов из десяти возможных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 13 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.