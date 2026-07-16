Два человека погибли в ДТП на трассе М-1 под Можайском
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Можайском муниципальном округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Сегодня, 16 июля, около 06:20 на 98 километре трассы М-1 «Беларусь» произошла авария. Согласно предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем «Фольксваген». В ДТП погибли водитель и один из пассажиров легковой машины, а второй пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали произошедшего. После проверки будет принято соответствующее решение в соответствии с законодательством.
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