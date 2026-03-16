Загруженность дорог в Подмосковье утром 16 марта составила четыре балла

16 марта 2026, 10:07

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.