Загруженность дорог в Подмосковье утром 16 сентября составила пять баллов

16 сентября 2026, 10:32

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское, Волоколамское и Ленинградское», — говорится в сообщении.