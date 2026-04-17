Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 апреля составила четыре балла
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на десяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Московской области сегодня утром выехали свыше миллиона автомобилей. Это на 3,4% больше, чем в среднем в прошлом месяце. Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.