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Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 июня составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 17 июня, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Основные заторы наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.

«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Киевское, Калужское, Ярославское, Дмитровское и Каширское», — говорится в сообщении.
Водителей просят быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.
Лев Каштанов

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