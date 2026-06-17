Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 июня составила пять баллов

17 июня 2026, 10:19

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 17 июня, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Киевское, Калужское, Ярославское, Дмитровское и Каширское», — говорится в сообщении.