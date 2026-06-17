Жители Подмосковья получили более 28 тысяч онлайн-консультаций МФЦ

17 июня 2026, 09:49

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 28 тысяч онлайн-консультаций в сервисе «Теле-МФЦ» получили жители Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Сервис позволяет дистанционно получить ответы на вопросы, касающиеся предоставления различных госуслуг, включая оформление льгот и пособий, опеки, подготовку необходимых документов и пр.





«Консультации, которое проводятся через компьютер или смартфон, охватывают широкий спектр услуг, доступных как в цифровых зонах МФЦ, так и на региональном госпортале», — сказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.