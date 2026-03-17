Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 марта составила четыре балла
Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 17 марта, составляет четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные пробки отмечаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более миллиона машин. Это на три процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.