Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 марта составила четыре балла

17 марта 2026, 09:54

Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 17 марта, составляет четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки отмечаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.