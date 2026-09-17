Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 сентября составила пять баллов

17 сентября 2026, 10:00

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 17 сентября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Боровское, Каширское, Рязанское, Носовихинское и Ленинградское», — говорится в сообщении.