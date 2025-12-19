Загруженность дорог в Подмосковье утром 19 декабря составила четыре балла

19 декабря 2025, 10:39

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы отмечаются на 13 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом наблюдаются на двух федеральных трассах: М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.