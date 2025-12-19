Загруженность дорог в Подмосковье утром 19 декабря составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы отмечаются на 13 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом наблюдаются на двух федеральных трассах: М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали более 852 тысяч автомобилей. Это почти на 20% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.