Загруженность дорог в Подмосковье утром 19 июня составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается общая степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей просят быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.