Загруженность дорог в Подмосковье утром 19 июня составила пять баллов

19 июня 2026, 09:46

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается общая степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.