Загруженность дорог в Подмосковье утром 19 января составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 15 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.В министерстве также предупредили, что сегодня на дорогах возможна гололедица, и призвали водителей быть максимально внимательными, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.