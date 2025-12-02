Подмосковная пенсионерка отдала за домофон 3 млн рублей и автомобиль

02 декабря 2025, 09:09

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонные мошенники выманили у 64-летней жительницы Жуковского все её сбережения и заставили продать машину. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей компании по установке домофонов, рассказала, что домофон в подъезде меняют и можно заказать ключи, а затем попросила продиктовать код из смс. Когда женщина сделала это, разговор прервался.





«Затем пенсионерке начали звонить лжесотрудники ФСБ и Росфинмониторинга и убедили её, что из-за продиктованного кода злоумышленники получили доступ к её счетам и переведут с них деньги запрещённой организации, что грозит не только убытком, но и уголовным преследованием», — говорится в сообщении.