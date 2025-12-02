Подмосковная пенсионерка отдала за домофон 3 млн рублей и автомобиль
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Телефонные мошенники выманили у 64-летней жительницы Жуковского все её сбережения и заставили продать машину. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей компании по установке домофонов, рассказала, что домофон в подъезде меняют и можно заказать ключи, а затем попросила продиктовать код из смс. Когда женщина сделала это, разговор прервался.
«Затем пенсионерке начали звонить лжесотрудники ФСБ и Росфинмониторинга и убедили её, что из-за продиктованного кода злоумышленники получили доступ к её счетам и переведут с них деньги запрещённой организации, что грозит не только убытком, но и уголовным преследованием», — говорится в сообщении.Чтобы избежать этого, женщина перевела свои средства — более трёх миллионов рублей — на предложенный мошенниками «безопасный счёт». Затем они убедили её продать машину и перевести им выручку — около 900 тысяч рублей. А когда аферисты заявили, что она должна перевести и подоходный налог, женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали «обнальщика» банды. Им оказался 21-летний уроженец Краснодарского края. Сейчас ведётся розыск остальных участников аферы.