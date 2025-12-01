В Павловском Посаде спасатели освободили из-под капота застрявшую кошку
Кошку, застрявшую в моторном отсеке автомобиля в Павловском Посаде, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба администрации ведомства.
За помощью в службу экстренных вызовов «Система-112» обратился хозяин машины. Он рассказал, что собирался съездить по делам, но, осматривая машину перед поездкой, услышал мяуканье из-под капота. Самостоятельно вызволить кошку он не смог, поэтому позвонил спасателям.
«Прибывшие на место работники Мособлпожспаса убедились, что кошка в моторном отсеке. Освободить испуганное животное оказалось непросто: кошка цеплялась лапами за различные агрегаты и узлы. На то, чтобы вытащить её из опасного убежища, потребовалось около получаса», — говорится в сообщении.Оказавшись снаружи, кошка немного посидела на руках у спасателей, но как только они отвлеклись, спрыгнула и убежала.