В Павловском Посаде спасатели освободили из-под капота застрявшую кошку

01 декабря 2025, 16:26

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Кошку, застрявшую в моторном отсеке автомобиля в Павловском Посаде, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба администрации ведомства.





За помощью в службу экстренных вызовов «Система-112» обратился хозяин машины. Он рассказал, что собирался съездить по делам, но, осматривая машину перед поездкой, услышал мяуканье из-под капота. Самостоятельно вызволить кошку он не смог, поэтому позвонил спасателям.





«Прибывшие на место работники Мособлпожспаса убедились, что кошка в моторном отсеке. Освободить испуганное животное оказалось непросто: кошка цеплялась лапами за различные агрегаты и узлы. На то, чтобы вытащить её из опасного убежища, потребовалось около получаса», — говорится в сообщении.