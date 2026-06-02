Загруженность дорог в Подмосковье утром 2 июня составила пять баллов

02 июня 2026, 10:05

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Дмитровское, Рублёво-Успенское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.