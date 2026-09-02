Загруженность дорог в Подмосковье утром 2 сентября составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования и не превышать разрешённую скорость.