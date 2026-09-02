Грибники нашли в лесу под Рузой неразорвавшийся снаряд

02 сентября 2026, 09:33

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Ржавый неразорвавшийся боеприпас обнаружили в лесу в полукилометре от деревни Румянцево Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. Они заметили боеприпас, когда собирали грибы.





«Прибывшие на место взрывотехники определили, что найден 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны. Его поместили в специальный контейнер и вывезли на полигон», — говорится в сообщении.