Загруженность дорог в Подмосковье утром 20 февраля составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.В регионе продолжается ликвидация последствий мощного снегопада, поэтому водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость, избегать резкого маневрирования и не отвлекаться на гаджеты.