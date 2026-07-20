Загруженность дорог в Подмосковье утром 20 июля составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла по десятибалльной шкале оценивается общая степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Пробки наблюдаются на пяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Основные заторы отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на Пятницком, Рязанском и Ленинградском шоссе», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше 1,8 млн машин. Это на 13,6% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.