Загруженность дорог в Подмосковье утром 20 июля составила три балла

20 июля 2026, 10:24

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла по десятибалльной шкале оценивается общая степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Пробки наблюдаются на пяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Основные заторы отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на Пятницком, Рязанском и Ленинградском шоссе», — говорится в сообщении.