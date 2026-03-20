25 автомобилей столкнулись на российской трассе

Фото: iStock/Maren Winter

На федеральной трассе А-370 Хабаровск — Владивосток в Приморском крае столкнулись 25 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным агентства, в массовом ДТП пострадал один человек, обошлось без погибших. Кадры с места происшествия появились в соцсетях. На них видно, что на заснеженной трассе столкнулись несколько автомобилей, включая грузовик. Еще две машины съехали в кювет, а фура врезалась в леерное ограждение.

В подведомственном Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» отметили, что движение по направлению из Владивостока открыто, но затруднено. В МЧС, в свою очередь, добавили, что для водителей и пассажиров, попавших в аварию, на месте открыли подвижный пункт обогрева. Прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок погиб в ДТП с легковушкой и грузовиком в Иркутской области.

Лидия Пономарева

