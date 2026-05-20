Загруженность дорог в Подмосковье утром 20 мая составила пять баллов

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Заторы отмечаются на следующих шоссе: Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Дмитровское и Каширское», — говорится в сообщении.