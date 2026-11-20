20 ноября 2026, 09:40

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается средняя степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.