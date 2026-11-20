Загруженность дорог в Подмосковье утром 20 ноября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается средняя степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали свыше миллиона машин. Это на 2,1% больше, чем в среднем в прошлом месяце. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.