20 ноября 2026, 08:59

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

50-летнего жителя Кабардино-Балкарии задержали по подозрению в краже мобильного телефона в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Мужчина заметил на лавочке у торгового центра на улице Гагарина забытый кем-то телефон. Убедившись, что никто не смотрит, он незаметно забрал его и ушёл.





«Личность злоумышленника удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Подозреваемого задержали в одном из московских хостелов. При личном досмотре при нём нашли украденный телефон», — говорится в сообщении.