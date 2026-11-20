В Подмосковье задержали приезжего за кражу забытого телефона
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
50-летнего жителя Кабардино-Балкарии задержали по подозрению в краже мобильного телефона в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мужчина заметил на лавочке у торгового центра на улице Гагарина забытый кем-то телефон. Убедившись, что никто не смотрит, он незаметно забрал его и ушёл.
«Личность злоумышленника удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Подозреваемого задержали в одном из московских хостелов. При личном досмотре при нём нашли украденный телефон», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что вынул из телефона чужую сим-карту и выбросил, а сам гаджет оставил для личного пользования. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.