Загруженность дорог в Подмосковье утром 20 ноября составила пять баллов

20 ноября 2025, 09:49

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Основные пробки наблюдаются на 15 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.