Загруженность дорог в Подмосковье утром 21 октября составила пять баллов

21 октября 2026, 09:25

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 21 вылетной магистрали при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.