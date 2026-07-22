Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 июля составила три балла
Фото: пресс-служба МТДИ МО
Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 22 июля, оценивается на три балла из десяти возможных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на пяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали более миллиона машин. Это на 1,4% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей просят быть внимательными, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.