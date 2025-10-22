Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 октября составила пять баллов

22 октября 2025, 10:35

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 22 октября, составляет пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки наблюдаются на 22 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.