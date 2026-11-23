Загруженность дорог в Подмосковье утром 23 ноября составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 18 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на 3,3% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.