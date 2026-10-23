Загруженность дорог в Подмосковье утром 23 октября составила четыре балла

23 октября 2026, 09:58

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 18 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М- «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.