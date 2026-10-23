Подмосковной школе потребовались спасатели для замены спортинвентаря
Заменить старый канат в гимнастическом зале на новый нужно было в спортшколе «Юность» округа Кашира. Справиться с этой работой смогли только спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Из-за высоты потолков добраться до крепления каната без специальной техники оказалось невозможно, поэтому администрация школы обратилась к специалистам.
«Спасатели прибыли по указанному адресу, оценили обстановку, установили трехколенную лестницу, поднялись к потолку, аккуратно сняли старый канат и закрепили новый канат с карабином. Работу удалось выполнить качественно и безопасно», — говорится в сообщении.Юные гимнасты и их тренеры поблагодарили работников Мособлпожспаса, а те пожелали спортсменам побед на соревнованиях.