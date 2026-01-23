Загруженность дорог в Подмосковье утром 23 января составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 23 января, составляет пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 16 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательнее за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.