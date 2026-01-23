Загруженность дорог в Подмосковье утром 23 января составила пять баллов

23 января 2026, 10:22

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 23 января, составляет пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 16 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.