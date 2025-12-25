Загруженность дорог в Подмосковье утром 24 декабря составила четыре балла

25 декабря 2025, 09:56

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженность автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Несмотря на невысокий общий уровень загруженности, на 15 вылетных магистралях отмечаются заторы.





«Основные сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.