Загруженность дорог в Подмосковье утром 24 декабря составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 24 декабря, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 15 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.На подмосковные дороги сегодня утром выехали свыше 800 тысяч машин. Это на четверть меньше, чем в среднем в прошлом месяце.