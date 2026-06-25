Загруженность дорог в Подмосковье утром 25 июня составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом наблюдаются на десяти вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Заторы отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское. Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 1,1 млн машин. Водителей просят быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.