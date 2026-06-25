Загруженность дорог в Подмосковье утром 25 июня составила четыре балла

25 июня 2026, 10:27

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом наблюдаются на десяти вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Заторы отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское. Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.