Загруженность дорог в Подмосковье утром 25 марта составила пять баллов
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 15 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Московской области сегодня утром насчитали свыше миллиона машин. Это на 1,1% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.