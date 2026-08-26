Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 августа составила три балла

26 августа 2026, 10:44

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы наблюдаются на пяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Пятницкое, Киевское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.