Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 августа составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы наблюдаются на пяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Пятницкое, Киевское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше миллиона автомобилей. Это на три с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.