Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 июня составила три балла
На три балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали около 1,2 млн автомобилей. Это на 13,9% больше, чем в среднем в прошлом месяце. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.