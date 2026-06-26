Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 июня составила три балла

26 июня 2026, 10:01

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.