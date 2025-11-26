Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 ноября достигла шести баллов

26 ноября 2025, 10:41

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На шесть баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы отмечаются на 21 вылетной магистрали.





«Основные сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.