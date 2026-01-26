Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 января составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 26 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Основные заторы наблюдаются на 16 вылетных магистралях.
В министерстве водителей призвали соблюдать скоростной режим, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию.«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.