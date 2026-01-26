Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 января составила пять баллов

26 января 2026, 10:19

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 26 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.





Основные заторы наблюдаются на 16 вылетных магистралях.



