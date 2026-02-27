Загруженность дорог в Подмосковье утром 27 февраля составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 27 февраля, оценивается на пять баллов по десятибалльной кале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе призвали водителей быть крайне внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, воздерживаться от резкого маневрирования и не превышать разрешённую скорость.