Загруженность дорог в Подмосковье утром 27 февраля составила пять баллов

27 февраля 2026, 09:46

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 27 февраля, оценивается на пять баллов по десятибалльной кале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.