Загруженность дорог в Подмосковье утром 27 марта составила четыре балла
Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 27 марта, составил четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали свыше миллиона автомобилей. Это на 1,7% больше, чем в среднем в прошлом месяце.