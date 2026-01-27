В Балашихе произошел страшный пожар
Четыре человека погибли при пожаре в хостеле в Балашихе
В Балашихе произошел страшный пожар, унесший жизни четырех человек. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
Возгорание началось около 4:30 утра на втором этаже трехэтажного частного здания. Пламя охватило личные вещи и мебель в одной из комнат. Именно там нашли тела погибших. Спасатели смогли вытащить шестерых людей, среди которых оказались двое детей. 17-летнего подростка госпитализировали, остальные получили помощь на месте происшествия.
Для тушения огня привлекли 80 человек и 27 единиц техники. Сейчас следственные органы проводят проверку, чтобы выяснить причины случившегося.
Читайте также: