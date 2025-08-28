Загруженность дорог в Подмосковье утром 28 августа составила четыре балла

28 августа 2025, 09:31

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы отмечаются на пятнадцати вылетных магистралях региона.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.