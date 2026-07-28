Загруженность дорог в Подмосковье утром 28 июля составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Можайское, Минское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали 1,1 млн машин. Это на десять с половиной процентов больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, не превышать разрешённую скорость и соблюдать дистанцию.