Загруженность дорог в Подмосковье утром 28 мая составила пять баллов

28 мая 2026, 10:02

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять балов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные затруднения с проездом отмечаются на 12 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Пробки отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.