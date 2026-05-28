Загруженность дорог в Подмосковье утром 28 мая составила пять баллов
На пять балов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные затруднения с проездом отмечаются на 12 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Пробки отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.