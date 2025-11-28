Загруженность дорог в Подмосковье утром 28 ноября оставила пять баллов

28 ноября 2025, 09:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Основные заторы отмечаются на 12 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.